Обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью проверят на вменяемость

Гражданин РФ, который обвиняется в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью, будет проверен на вменяемость. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие ждет получения результатов судебной психиатрической экспертизы в отношении Руслана Сидики.

В ходе проверки специалисты установят его психическое состояние, после чего расследование уголовного дела будет завершено.

Агентство сообщает, что среди прочего были проведены две комплексные криминалистические, а также взрывотехнические, лингвистическая и бухгалтерская экспертизы.

В настоящее время их результаты пока не получены и не представляется возможным дать окончательную оценку действиям Сидики. Всего в рамках дела назначено порядка 40 исследований.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году. Там, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины.

Также стало известно, что кроме собственно подрыва путей и подготовки нескольких терактов, Руслану Сидики вменяется прохождение обучения для осуществления террористических актов.

Ранее подрывник из Рязани захотел оправиться на СВО.