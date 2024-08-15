Площадь пожара на заводе в Люберцах увеличилась до 1600 квадратных метров

До 1600 квадратных метров увеличилась площадь пожара на территории бывшего завода им. Ухтомского в подмосковных Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В подмосковных Люберцах тушат пожар в производственном здании. Площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

О возгорании на предприятии сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы». По предварительным данным, возгорание произошло в здании компании «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

Утром 15 августа сообщалось о пожаре на складе в поселке Чекут Теучежского района Адыгеи. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.

До этого пожар произошел на заводе «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. В МЧС рассказали, что на территории предприятия, где выпускают резиновые изделия, загорелся гараж размером 12 на 15 метров. Огонь успел распространиться на площади в 150 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

Ранее в Москве загорелся торговый комплекс.