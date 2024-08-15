Избитый на Лубянке пенсионер потребовал от обидчиков 100 тысяч рублей

Двух жителей Москвы, напавших на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия в автобусе, отпустили из изолятора временного содержания. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат пострадавшего Оскар Черджиев со ссылкой на свои источники.

«По моим данным, их отпустили [из ИВС], хотя первое время их никто не мог найти. Ни потерпевшего, ни меня как его представителя не извещали о том, что суд будет рассматривать ходатайство следствия об избрании той или иной меры пресечения. Первое постановление о возбуждении уголовного дела отменила прокуратура Басманного района. После этого возбудили [дело] в Главном следственном управлении по ЦАО города Москвы. Нас вызывали на допрос в качестве потерпевших, Гринчия направили для прохождения судмедэкспертизы», — сказал он.

Черджиев отметил, что будет добиваться привлечения напавших на Гринчия к ответственности. По его словам, вопрос о том, как будут квалифицировать действия мужчин, остается открытым.

«Мы сейчас можем судить, что происходит с делом, только по внешним признакам, мы, как потерпевшие, знакомимся только с теми материалами, которые нас касаются. Поэтому в целом у нас картины нет. Наша задача, чтобы граждан, которые напали на Гринчия, привлекли к установленной законом ответственности. Как их действия будут квалифицированы — это открытый вопрос. Практически вся страна видела, как человека избили под камерами в автобусе, предъявляя ему совершенно необоснованные претензии и требования. Даже если [предположить, что] они обоснованные, мужчины не наделены никакими полномочиями, чтобы задерживать и применять физическую силу к гражданам. Даже правоохранительные органы при задержании так не действуют. Человек никакого сопротивления не оказывал, закон не нарушал, тем не менее в итоге он пострадал. Он обращался несколько раз за медицинской помощью», — пояснил он.

Адвокат добавил, что будет требовать компенсации за сломанный слуховой аппарат Гринчия и моральный ущерб.

«Мы будем добиваться, чтобы дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, им был вынесен обвинительный приговор и все наши исковые требования, которые будут о возмещении морального, имущественного вреда. Слуховой аппарат хоть и нашли, но он в неработоспособном состоянии. Мы считаем, что причинен моральный вред и материальный ущерб на сумму около 100 тыс. рублей», — заключил он.

9 августа в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором двое мужчин напали в автобусе на 87-летнего Гринчия, обматерили его, заломили ему руки и вытащили его из салона. Мужчины грозились сдать его «на Лубянку». Как рассказал «Газете.Ru» адвокат пострадавшего Черджиев, мужчинам показалось, что пенсионер «высказался нелицеприятно в отношении политики государства».

Позже агентство РИА «Новости» сообщило, что против напавших возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина избил пенсионера ради бутылки лимонада и нарезки.