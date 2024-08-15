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В Люберцах произошел пожар на заводе сельскохозяйственного машиностроения

Пожар произошел на территории завода им. Ухтомского в Люберцах

Возгорание произошло на территории завода им. Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения). Об этом сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы».

По предварительным данным, возгорание произошло в здании компании «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

На месте работают сотрудники МЧС. По словам очевидцев, дым усиливается.

Утром 15 августа сообщалось о пожаре на складе в поселке Чекут Теучежского района Адыгеи. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.

До этого пожар произошел на заводе «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. В МЧС рассказали, что на территории предприятия, где выпускают резиновые изделия, загорелся гараж размером 12 на 15 метров. Огонь успел распространиться на площади в 150 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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