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Более 500 машин встали в очереди у Крымского моста

В очередь у Крымского моста встали 550 автомобилей с обеих сторон

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Телеграм-канал «КерчьИНФО»

По состоянию на 8:00 в очередях у Крымского моста находятся 550 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Так, по данным канала, со стороны Тамани в очередь встали 350 машин. Время ожидания очереди в этом направлении составляло около часа.

При этом в очереди со стороны Керчи встали 200 транспортных средств. Здесь также время ожидания составляло около часа.

Пробки у Крымского моста в последние недели наблюдались неоднократно. Так, 13 августа в очереди у сооружения с обеих сторон встали 670 автомобилей. Время ожидания, по данным оперштаба Краснодарского края, составило не менее часа.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее туристы пожаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.

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