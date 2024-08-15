В Псковской области пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа

СК Пскова устанавливает обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним, ребенок выпал из окна на девятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 14 августа вечером, пятилетнего мальчика нашли под окнами многоэтажки по улице Юбилейная. По данным местных СМИ, ребенок проживал в соседнем доме, он пришел в гости к кому-то из приятелей и выпал из окна девятого этажа на лестничной площадке.

Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливает региональный Следственный комитет, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в реанимацию. В момент произошедшего ребенок находился в квартире со своей тетей. Когда женщина отвлеклась, пострадавшая поднялась на подоконник и высунулась в окно, после чего оказалась на асфальте.

Ранее во Владивостоке двухлетний ребенок получил перелом бедра, выпав из окна третьего этажа.