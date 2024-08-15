В Саратовской области подросток разгружал мешки с удобрениями и отравился химикатами

В Марксовском районе Саратовской области 15-летний школьник отравился химикатами, когда помогал знакомому разгружать мешки с удобрениями. Об этом сообщает областное управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в селе Георгиевка, 15-летний подросток помогал при разгрузке мешков с удобрениями, мальчик вернулся домой и почувствовал себя плохо, несовершеннолетнего экстренно госпитализировали.

Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось, по предварительной информации, подросток мог отравиться химикатами. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ижевска отравился сушеными мухоморами, ядовитые грибы он принимал, чтобы улучшить настроение и повысить активность. 40-летний мужчина был доставлен в токсикологическое отделение городской больницы, мужчина вел себя неадекватно и представлял опасность для медперсонала. Врачи промыли пациенту желудок и назначили курс лечения, почти сутки он провел в отделении реанимации.

Ранее в Петербурге 17-летний юноша отравился мухоморами.