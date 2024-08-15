На Сицилии началось второе за неделю извержение вулкана Этны

В Италии на острове Сицилия зафиксировано повторное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

«В среду вечером произошло извержение вулкана Этна, в результате чего в ночное небо поднялись ошеломляющие клубы дыма», — говорится в материале.

На предоставленных кадрах видны клубы дыма, куски породы и лава, выливающаяся из одного из самых активных вулканов в мире.

По данным газеты, в городе были остановлены полеты в аэропорту Катании, а также перенесено несколько рейсов. Отмечается, что повторное извержение произошло спустя неделю после первого, которое понесло за собой массовые разрушения.

Очередное извержение вулкана Этна произошло в ночь на 4 августа. Лава изверглась из кратера Ворагин и образовала большое облако пепла. Его высота составила 10 километров над уровнем моря.

Ранее в Исландии показали, как вулканическая лава покрывает заснеженные поля.