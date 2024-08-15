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Зеленский лично одобрил подрыв «Северных потоков»

WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков» с яхтой и дайверами

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности подрыва газопроводов начались в мае 2022 года. Операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. WSJ пишет, что эта деталь была важной, чтобы создать иллюзию простого дружеского круиза. Финансированием подрыва должны были заниматься в том числе украинские бизнесмены.

Источник отмечает, что Зеленский этот план одобрил. Но когда о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США, украинский лидер объявил об отмене операции. WSJ отмечает, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не только проигнорировал требование президента Украины, но и изменил первоначальный план. В частности, бывший командующий украинской армии привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал новую статью, в которой рассказал, что граждане США, имевшие причастность к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также публицист уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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