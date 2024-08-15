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Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной рабочей неделе

Юрист Владимирова: в конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила специалист Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова, передает РИА Новости.

Шестидневная неделя связана с переносом выходного 2 ноября на будний день 30 апреля 2024 года для образования непрерывных выходных с 28 апреля по 1 мая. Шестидневная рабочая неделя будет длиться с 28 октября по 2 ноября, после чего россиян ждут два выходных — 3 и 4 ноября.

До этого шестидневная рабочая неделя в России возникла в апреле 2024 года из-за переноса выходного дня.

Перед этим вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков внес законопроект, который позволит губернаторам российских регионов продлевать майские праздники по требованию жителей.

Продлевать майские праздники предлагается за счет новогодних каникул. Соответствующие изменения планируется внести в ТК РФ. Решение о вводе новых выходных дней планируется принимать по итогам референдумов в субъектах.

Ранее МЧС предложило давать выходной россиянам, пострадавшим из-за стихийных бедствий.

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