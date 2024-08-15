На улицах Газы скопилось 150 тысяч тонн мусора

Из-за противодействия израильской армии местные власти не могут вывезти из Газы скопившееся в городе значительное количество мусора. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По имеющимся данным, с октября прошлого года на улицах Газы скопилось не менее 150 тыс. тонн мусора. Муниципальные власти не могут собрать и вывезти его из-за противодействия израильских военных. Представители муниципалитета Газы подчеркнули, что проблема с мусором сильно влияет на здоровье горожан и вызывает распространение различных заболеваний.

До этого начальник генерального штаба Герци Халеви заявил, что израильская армия готова надежно удерживать позиции в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, но также может перейти к точечным рейдам, если такое решение примет политическое руководство страны. Филадельфийский коридор представляет собой узкую 20-километровую полосу вдоль границы сектора Газа и Египта.

Ранее Израиль отверг утверждения, что выдвинул новые условия ХАМАС.