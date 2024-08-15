Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в четверг

В четверг в Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков, с температурой до 23 градусов выше нуля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столице температура будет колебаться между 21...23°C , а в ночь на пятницу она может снизиться до +8°C.

Скорость ветра составит 6-11 м/с, направление — северо-западное. Атмосферное давление ожидается на уровне 747 мм рт. ст.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет варьироваться от 19... 24°C выше нуля, а ночью на пятницу может опуститься до 5°C.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в четырех регионах России. Сообщается о возможности выхода из берегов рек в Свердловской области и Татарстане, где ожидаются продолжительные осадки. Также ожидается смена жаркой погоды в Бурятии на сильные дожди и ветер скоростью 24 м/с. Кроме того, сильный ливень предсказывается в Томской области и в соседних с ней регионах Западной Сибири.

Ранее синоптик Цыганов заявил, что к концу недели в Москве может потеплеть до +28°С.