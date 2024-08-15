Братьев-брокеров обвинили в насилии и издевательствах

Братья-брокеры из США столкнулись с обвинениями в насилии над женщинами. Об этом сообщает New York Post.

Орен, Тал и Алон Александры до недавнего времени считались в определенных кругах привлекательными холостяками, пишет американское издание. Близнецы Тал и Орен долгое время работали риэлторами, специализируясь на продаже элитной недвижимости. В 2019 году они основали свою брокерскую компанию Official. Молодые мужчины, находящиеся в отличной физической форме, привлекали как клиентов, так и женщин. Их социальные сети были заполнены фотографиями с роскошных курортов и модных спортивных мероприятий.

Однако в июне 2024 года их успехи были затенены несколькими судебными исками. Две женщины подали в суд на Орена и Алона, а третья жертва обвинила также их старшего брата Тала. Братья отвергают обвинения в сексуальном насилии и жестоком обращении.

В последние два месяца издание The New York Times опросило десять женщин, которые утверждают, что стали жертвами сексуального насилия со стороны братьев или подозревают, что это могло произойти в состоянии невменяемости. Семь женщин заявили, что их накачали наркотиками, которые затуманивают память. Кроме того, десятки бывших одноклассников, сотрудников брокерских компаний и агентов рассказали о случаях жестокости со стороны братьев.

Орен и Алон через своего адвоката Изабель Киршнер отказались комментировать ситуацию. В то же время Тал и Орен покинули свою компанию, чтобы избежать ущерба репутации.

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