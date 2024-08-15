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В Полтавской области произошли взрывы

На Украине произошли взрывы в Полтавской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине произошла серия взрывов в Полтавской области. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

На текущий момент других подробностей инцидента нет. Власти не комментировали ситуацию.

В 04:54 мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Этой же ночью взрывы произошли в Херсоне. Накануне сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона.

По словам сенатора, под обязательную эвакуацию попали Шуменский, Днепровский районы и Гидропарк.

10 августа сообщалось о крупном пожаре в окрестностях подконтрольного Украине Херсона. Глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко заявлял, что огонь охватил большую территорию.

Накануне стали известны подробности и об ударе по порту в Одессе. Звуки взрывов услышали даже жители других городов, включая Черноморск и его окрестности. По предварительным данным, в порту были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.

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