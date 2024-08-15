Женщина и ребенок, на которых напали с ножом в центре Лондона, были иностранками

Женщина и ее 11-летняя дочь, ставшие жертвами ножевого нападения в Лондоне, являются гражданками Австралии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя австралийского министерства иностранных дел и торговли.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что обе пострадавшие были госпитализированы после инцидента, когда мужчина напал на них с ножом. Его помогли схватить прохожие. После чего его задержала полиция.

Девочка получила серьезные травмы, однако ее жизни ничего не угрожает, с ее матерью также все в порядке.

Лондонская полиция предъявила обвинения нападавшему в покушении.

«Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает консульскую помощь двум гражданкам, пострадавшим в Лондоне», — передает слова представителя ведомства газета Independent.

Нападение произошло на известной пешеходной площади Лестер-сквер в центре Лондона. Инцидент случился всего через две недели после трагического случая в Саутпорте, где 17-летний подросток напал с ножом на детей, в результате чего три ребенка не выжили, а несколько других детей и двое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого в Великобритании начались массовые протесты.

Ранее россиянин ограбил и изнасиловал москвичку, пригрозив ей ножом.