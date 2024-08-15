Более 1000 человек пропали в Курской области

С 7 августа отряд «Лиза Алерт» получил 338 обращений и 154 звонка на горячую линию с просьбой помочь в поисках пропавших людей в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает BRIEF.

Волонтеры рассказали, что в большинстве случаев речь идет об исчезновении двух и более человек. На 13 августа 38 заявок были закрыты со статусом «Найден, жив», тогда как еще 454 находятся в процессе рассмотрения, и поступают новые обращения.

Таким образом, по меньшей мере 1000 жителей Курской области все еще числятся пропавшими.

В сети размещена 101 ориентировка, публикации продолжаются. Поисково-спасательный отряд призывает всех, кто нашел пропавшего человека или знает что-либо о его местонахождении, обращаться на горячую линию «Лизы Алерт» или в службу 112.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в селе Курской области.