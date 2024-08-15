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Суд Екатеринбурга осудил 11 «граждан СССР»

66.ru: cуд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 «граждан СССР»

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 «граждан СССР» (организация запрещена в России). Об этом пишет портал 66.ru.

Двое организаторов отделения «СССР» в Свердловской области были приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а девять его участников — к двум годам лишения свободы. Рассмотрение их дела в суде длилось два года.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР» («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»), которая находится в реестре экстремистских с 2019 года после решения Верховного суда Коми. «Граждане СССР» не признают конституционный строй Российской Федерации, ее власти и законодательство из-за декларируемой веры в продолжение существования СССР или Российской империи.

До этого Верховный суд оставил в силе приговор «гражданину СССР» с Алтая.

Ранее двое «граждан СССР» попытались взорвать вышку связи в Зеленогорске, чтобы сорвать мобилизацию.

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