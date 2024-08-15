Суд в США вынес приговор москвичу за продажу краденых банковских данных

Окружной суд США приговорил 27-летнего москвича по имени Георгий Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа Колумбия.

В заявлении отмечается, что москвич обязан возместить нанесенный ущерб в размере $1,2 млн.

По данным следствия, Кавжарадзе с июля 2016 года по май 2021 года выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp более 626 тысяч краденых данных для авторизации. Из них он продал более 297 тысяч. Москвич признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества.

До этого суд в США освободил по залог российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере.

Соответствующее решение принял Окружной суд штата Флорида. Из документов инстанции следует, что гражданина РФ освободили под залог в размере $100 тыс. Это произошло еще 9 августа, после предварительных слушаний.

6 августа в США арестовали Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева. Мужчин обвинили в сговоре с целью «владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».

Ранее в США экстрадировали задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова.