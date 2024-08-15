В Москве вооруженный мужчина ограбил и изнасиловал девушку

В Москве мужчина с ножом совершил нападение на девушку, изнасиловав ее и ограбив. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по городу.

Инцидент произошел в апартаментах на севере столицы вечером 12 августа. Нападающий, угрожая ножом, потребовал у девушки деньги. Она согласилась и перевела ему средства через мобильный банк.

Тем не менее злоумышленник все равно совершил нападение, изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

По информации следственных органов, подозреваемый уже задержан и ему предъявлено обвинение.

Накануне в Подмосковье мигрант проследил за девушкой от метро и напал на нее в подъезде. Преступление произошло утром 11 августа в поселке Ильинское-Усово. Мужчина напал на 24-летнюю девушку, когда та зашла в подъезд дома на Архангельской улице.

Он применил к своей жертве насилие и совершил действия сексуального характера. Подозреваемого, которым оказался 28-летний безработный гражданин Узбекистана, задержали. Он отказался признать вину и заявил, что лишь пытался помочь девушке, которой якобы стало плохо, и поэтому последовал за ней.

Ранее мигрант избил и попытался изнасиловать девушку в Нижнем Новгороде.