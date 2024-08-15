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Два пилота погибли при столкновении истребителей во Франции

Макрон: два пилота погибли при столкновении истребителей Rafale во Франции

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Benoit Tessier/Reuters

Два пилота погибли при столкновении истребителей Rafale во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в социальной сети X.

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale», — сообщил французский лидер.

Трагический инцидент произошел на авиабазе Сент-Дизье во время тренировочного полета. Его причины пока не оглашались. Пилоту одного из разбившихся самолетов удалось катапультироваться и выжить, отделавшись травмами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого истребитель F-16 потерпел крушение в США. Пилот смог спастись.

Местные власти предупредили о возможном выбросе вредных химикатов из самолета и рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Часть территории парка «Уайт Сэндс» была закрыта для посещения из-за авиакатастрофы.

Ранее у западного побережья Южной Кореи упал в море американский истребитель F-16.

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