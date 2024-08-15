Полиция Новой Зеландии бездействует при нападках на посольство РФ

У российского посольства в Новой Зеландии продолжаются протестные акции, на что местная полиция реагирует неадекватно. Как пишет газета «Известия», в дипмиссии РФ отмечают, что правоохранительные органы недостаточно заботятся о безопасности представительства и его сотрудников.

Представители России привели в пример то, что лицо, ответственное за попытку поджога здания в 2022 году, получило лишь символическое наказание.

Протесты против российского посольства в Веллингтоне начались в феврале 2022 года и продолжаются до сих пор. Диппредставительство связывает это с неконтролируемой антироссийской пропагандой и общим негативным отношением к России.

Основные неудобства возникают из-за враждебного отношения, подогреваемого местными СМИ и официальными структурами, рассказали в посольстве РФ. Также там добавили, что после начала специальной военной операции посольство стало объектом нападок: поступали угрозы, стены разрисовывали, а «так называемые мирные демонстранты блокировали единственный выезд из здания, снимая на камеру сотрудников и их семьи».

Дипломаты также подчеркивают, что правоохранительные органы не обеспечивают должный уровень защиты для представительства.

Ранее посольство РФ отреагировало на «российский след» в покушении на главу Rheinmetall.