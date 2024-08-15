Названы возможные цели атак в Израиле

Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого количества жертв среди мирного населения и не вызвать новый виток эскалации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

В публикации отмечается, что в другом случае может произойти более интенсивная атака, а под удар попадут израильские опреснительные установки, АЭС или военные объекты. Издание подчеркивает, что Иран может нанести «сокрушительную» кибератаку, которая нанесет урон без единой выпущенной ракеты.

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня в Газе может удержать Иран от прямого удара по Израилю в ответ на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

По информации источников, только наличие этого соглашения способно предотвратить ответные действия Ирана. Если же переговоры в Газе не увенчаются успехом или Тегеран почувствует, что Израиль затягивает процесс, Иран совместно с союзниками, такими как ливанское движение «Хезболла», может предпринять прямую атаку. При этом не уточняется, сколько времени Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем принять меры.

Ранее в Пентагоне рассказали, когда Иран может атаковать Израиль.