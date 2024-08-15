Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы возможные цели атак в Израиле

Bloomberg: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

close
100%
Global Look Press

Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого количества жертв среди мирного населения и не вызвать новый виток эскалации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

В публикации отмечается, что в другом случае может произойти более интенсивная атака, а под удар попадут израильские опреснительные установки, АЭС или военные объекты. Издание подчеркивает, что Иран может нанести «сокрушительную» кибератаку, которая нанесет урон без единой выпущенной ракеты.

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня в Газе может удержать Иран от прямого удара по Израилю в ответ на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

По информации источников, только наличие этого соглашения способно предотвратить ответные действия Ирана. Если же переговоры в Газе не увенчаются успехом или Тегеран почувствует, что Израиль затягивает процесс, Иран совместно с союзниками, такими как ливанское движение «Хезболла», может предпринять прямую атаку. При этом не уточняется, сколько времени Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем принять меры.

Ранее в Пентагоне рассказали, когда Иран может атаковать Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами