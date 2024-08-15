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Российскому паруснику запретили вход во французский порт

Российскому паруснику «Штандарт» запретили вход во французский порт Гранвиль

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Иван Секретарев/РИА Новости

Префектура французской провинции Ла-Манш издала приказ, запрещающий российскому фрегату «Штандарт» заходить в порт Гранвиль, а также в другие порты департамента. Об этом пишет издание La Manche Libre.

Судно должно было участвовать в фестивале исторических парусных судов в городе Корсар, который будет проходить с 21 по 25 августа.

Подчеркивается, что, в соответствии с регламентом ЕС об ограничениях в связи с операцией РФ на Украине, «исторические копии судов», ходившие под флагом РФ до 24 февраля 2022 года, подпадают под санкции.

До этого управление торгового флота Испании выдало фрегату «Штандарт» разрешение на нахождение в порту королевства для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна.

Фрегат «Штандарт» — действующая копия российского исторического фрегата «Штандарт» времен Петра I. Судно направлялось в Испанию для участия в фестивале. Корабль плавает под флагом Островов Кука, но из-за введенных ЕС санкций против российских судов власти стран интеграционного объединения запрещают кораблю вход в свои порты.

Ранее капитан российского парусника рассказал подробности о приеме в Испании.

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