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Россиянин ограбил и изнасиловал москвичку, пригрозив ей ножом

В Москве мужчина напал на девушку с ножом, изнасиловал ее и ограбил

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Depositphotos

Мужчину обвинили в изнасиловании и разбое после нападения на девушку на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

По данным следствия, вечером 12 августа злоумышленник находился в апартаментах на Шереметьевской улице в компании малознакомой девушки. Молодой человек потребовал у нее деньги, пригрозив ножом и применением насилия.

Пострадавшая согласилась перевести деньги через мобильный банк, однако мужчина все равно изнасиловал потерпевшую и совершил в ее отношении иные действия сексуального характера.

К настоящему времени 24-летний подозреваемый уже задержан.

Ранее в Петербурге иностранец заманил россиянку в подвал, закрыл дверь и изнасиловал.

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