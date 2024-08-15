Россиянин ограбил и изнасиловал москвичку, пригрозив ей ножом

Мужчину обвинили в изнасиловании и разбое после нападения на девушку на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

По данным следствия, вечером 12 августа злоумышленник находился в апартаментах на Шереметьевской улице в компании малознакомой девушки. Молодой человек потребовал у нее деньги, пригрозив ножом и применением насилия.

Пострадавшая согласилась перевести деньги через мобильный банк, однако мужчина все равно изнасиловал потерпевшую и совершил в ее отношении иные действия сексуального характера.

К настоящему времени 24-летний подозреваемый уже задержан.

Ранее в Петербурге иностранец заманил россиянку в подвал, закрыл дверь и изнасиловал.