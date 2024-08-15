Молодые люди катались на самокате вдвоем и избили подростка, который их сфотографировал

Подростки из Альметьевска избили несовершеннолетнего, который уличил их в неправильном использовании электросамоката. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

На днях 14-летний скаут по обслуживанию самокатов заметил, как неизвестные катаются по городу вдвоем на одном из устройств, что запрещено правилами сервиса. Он решил сфотографировать нарушителей, но те заметили мальчика и решили ему отомстить.

Накануне они подкараулили подростка у ТРЦ «Панорама» и принялись его избивать. Молодые люди наносили школьнику удары по голове руками и ногами, а также разбили телефон, на который пострадавший сделал то самое фото.

Медики зафиксировали у мальчика ушибы и ссадины и отпустили его домой. Теперь делом займутся правоохранительные органы.

Ранее москвичи с младенцем в рюкзаке проехались по ТТК на самокате и попали на видео.