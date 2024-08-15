Россиянам объяснили, почему не стоит придерживаться принципа «одна профессия на всю жизнь»

Принцип «одна профессия на всю жизнь» мог быть актуален раньше, однако сегодняшняя реальность диктует свои правила: навыков, полученных в университете и на рабочем месте может быть недостаточно для полной реализации. Как планировать и выстраивать свою карьеру в условиях постоянно меняющегося рынка, «Газете.Ru» рассказала руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дария Сатикова.

«В связи с развитием технологий меняются существующие профессии, уходят в прошлое одни и появляются другие. Поэтому концепция «одна профессия на всю жизнь» может оказаться недостаточно действенной, ведь есть риск сейчас выбрать то, что в ближайшем будущем потеряет актуальность. Кроме того, сами профессии трансформируются, меняется тот набор навыков, которым должен обладать профессионал в своем деле», — объяснила она.

В современном мире невозможно один раз получить диплом и на этом остановиться. Если раньше знаний, полученных в университете, было достаточно для успешной карьеры на всю жизнь, сейчас знания устаревают очень быстро. Таким образом, нужно быть готовым к изменениям, развивать гибкость и адаптивность, сказала эксперт.

«Хотя высокая степень изменчивости карьерного рынка может пугать и заставлять испытывать тревогу из-за неопределенности, быстро меняющаяся реальность дает молодым специалистам новые возможности. Когда в какой-то сфере требуется новый специалист, выпускники, студенты и уже работающие профессионалы оказываются в одинаковых условиях: им приходится осваивать новые навыки. Это позволяет при желании изменить свой карьерный путь, найти свои точки роста, начать развиваться в новой профессии и даже кардинально изменить род занятий», — подчеркнула она.

Сегодня на рынке труда востребованы специалисты, которые могут оперативно адаптироваться к изменениям. Для этого необходимо быть гибким, быстро реагировать на вызовы времени. Умение учиться, осваивать новую информацию, технологии — еще один очень важный современный навык, который позволит оставаться на рынке труда и не видеть угрозы в его трансформации.

«При выборе специальности стоит опираться на свои ощущения и выбирать ту сферу, которая привлекает. Не нужно бояться ошибиться и потратить свое время на неподходящую сферу — сменить род деятельности можно в любой момент. Сейчас много механизмов мобильности между профессиональными сферами: можно получить второе высшее образование, окончить магистратуру или аспирантуру, существует профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, дополнительное образование. К постоянно меняющейся реальности сложно адаптироваться, но если этому научиться, можно получить богатый опыт и работу мечты», — сказала Сатикова.

Для того чтобы стать адаптивным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда, необходимо обладать универсальными навыками. Это когнитивные, креативные, коммуникационные, коллаборационные навыки, которые позволяют находить новые возможности, формировать свой имидж и социальные связи для воплощения всех своих проектов. Умение учиться, воспринимать новую информацию, несмотря на возраст и бэкграунд — крайне важно для каждого профессионала. Придется быстро осваивать новые технологии и инструменты, которые постоянно появляются, сменяют друг друга, поскольку сейчас мы живем в эру цифровизации, и без цифровой грамотности не обойтись.

«Знания и профессиональный опыт наслаиваются на личностные навыки и непосредственно формируют специалиста. Это то, что накапливается всю жизнь, но каждый человек может получить недостающие знания, чтобы поменять вектор профессионального развития. Однако все еще остаются такие сферы, как, например, медицина, в которую невозможно прийти без профильного образования», — резюмировала Сатикова.

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