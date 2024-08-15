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Названа главная опасность фастфуда

Ученый Ефимов: глутамат натрия приводит к ожирению и ухудшению зрения

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Depositphotos

Тяга к чипсам, бургерам, картошке фри связана с особенностями эндорфинового регулирования мозга. Эти продукты жирные — в ответ на этот жир вырабатываются эндорфины. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов.

По его словам, кроме того, производитель достаточно часто добавляет вкусовые добавки, которые меняют наш вкус и вызывают привыкание.

«Питание получается несбалансированное, человек получает лишние калории», — сказал эксперт.

Одна из наиболее опасных приправ — глутамат натрия.

«Именно эта добавка чаще всего присутствует в блюдах в точках быстрого питания, где часто предлагают некачественную еду, а ее недостатки закрывают дозой приправы. Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — резюмировал эксперт.

Ранее были названы продукты, улучшающие метаболизм.

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