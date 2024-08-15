Почти половина российских компаний планируют заместить иностранные ITSM-системы

В 2022 году почти половина вендоров-поставщиков ITSM-систем покинули российский рынок. Группа компаний IBS и компания «РТК ИТ Плюс» провели опрос среди компаний enterprise-уровня и выяснили, какими темпами идет импортозамещение ESM-платформ, а также какой функционал для компаний крайне важен. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, 76% компаний в России уже используют ITSM (IT Service Management)-системы, которые применяются для управления ИТ-ресурсами. Еще 7% пока не знакомы с такими решениями, а 17% не планируют их внедрять, так как справляются с запросами в ручном режиме. При этом большинство опрошенных (37%) отметили, что внедрение ITSM-системы позволило ускорить выполнение задач минимум в 2 раза, автоматизировать работу внутренних департаментов (26%) и оптимизировать время работы смежных служб (24%).

«Рынок ITSM-систем растет огромными темпами, во многом благодаря решениям, которые продолжают развиваться и дорабатываться. На данный момент системы управления ресурсами компании позволяют сэкономить бюджет — на 169 млн рублей, увеличить прозрачность, сократить затрату ресурсов в 8 раз. С дальнейшим развитием и внедрением искусственного интеллекта, который пойдет бурными темпами развиваться благодаря программе, принятой экономикой данных, система получит новые функциональности, например, такие-то, такие-то, что даст дополнительный толчок развития IT-отрасли в России», — прокомментировал руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS Василий Саутин.

В компаниях также поинтересовались, в какие сроки ожидается переход с западных ITSM-систем на отечественные решения. Почти половина — 48% — ответили, что планируют миграцию в ближайший год, 37% — в ближайшие 5 лет, 15% респондентов отметили, что продолжат использовать ПО иностранных компаний, несмотря на прекращение их поддержки вендорами.

Кроме того, 35% компаний, которые уже перешли на решения российских вендоров указывают на 100% улучшение качественных показателей работы ITSM-систем после ухода иностранных вендоров. Чуть меньше половины компаний пока не увидели разницы между функциональностью российских и иностранных решений. 21% респондентов все еще сомневаются в качестве российских продуктов.

Также у респондентов поинтересовались, как они оценивают наличие нейросетей в ITSM-системах. Больше половины — 65% — ответили, что нейросети в ПО — это излишество, а 35% очень ждут появление данного функционала, который будет закрывать большую часть работы.

«По моему мнению, ITSM-рынок обладает огромным потенциалом. Во-первых, в связи с уходом иностранных вендоров компаниям необходимо будет следовать графику импортозамещения, установленному государством. Во-вторых, географически распределенным компаниям требуется автоматизация всех процессов, что приводит к значительной экономии не только денежных средств, но и трудозатрат. В-третьих, подобное решение позволяет забыть о лишних хлопотах и активизироваться в других, более серьезных вопросах», — отметил генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.

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