Больше всего россияне жалеют о кредитах на курсы и ремонт

Каждый четвертый россиянин сожалеет о том, что оформил кредит. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего россияне брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (8%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования россияне называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.

Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.

Каждый четвертый россиянин (26%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (53%) убежден, что покупка, совершенная в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить заем.

Чаще всего же россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).

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