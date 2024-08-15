Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше всего россияне жалеют о кредитах на курсы и ремонт

Каждый четвертый россиянин жалеет о том, что брал кредит

close
100%
Shutterstock/Champion studio

Каждый четвертый россиянин сожалеет о том, что оформил кредит. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего россияне брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (8%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования россияне называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.

Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.

Каждый четвертый россиянин (26%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (53%) убежден, что покупка, совершенная в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить заем.

Чаще всего же россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).

Ранее россиянам рассказали, как сделать квартиру более привлекательной с минимальными вложениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами