Стало известно, как изменились цены на арбузы и дыни за год

Аналитики компании АТОЛ провели исследование изменения средней стоимости арбузов и дынь. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, арбузы в июле можно было в среднем купить за 72 рубля за 1 кг, что на 2% дороже, чем за аналогичный период 2023 года. Уже за первые две недели августа медианная цена за 1 кг этой ягоды снизилась на 29%, до 51 рубля.

Дыни подорожали на 10%: в среднем в магазине за 1 кг в июле россияне платили 131 рубль. В августе стоимость снизилась на 25%, до 98 рублей.

Обезличенные данные продаж получены с помощью ПО АТОЛ Sigma.

Ранее врач предупредила, кому нельзя есть арбузы.