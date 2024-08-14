Врач из Москвы отдал 1,7 млн рублей гадалке в попытке приворожить свою знакомую

Гадалка обманула столичного врача-реабилитолога, который хотел приворожить любимую девушку. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, помощь потусторонних сил потребовалась 35-летнему Ильясу. Он безнадежно влюбился в свою знакомую и решил сделать приворот.

Мужчина нашел в интернете объявление, в котором некая гадалка обещала провести онлайн-ритуал с гарантией. Врач поверил аферистке и согласился отдать ей за услуги 1,7 млн рублей.

Однако отношения между Ильясом и понравившейся ему девушкой не улучшились, и пострадавший обратился в полицию. Мошенницу разыскивают.

Ранее лжецелительница из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии за обман 30 человек.