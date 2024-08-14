Силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

По информации, предоставленной военными, украинский беспилотник самолетного типа предназначался для совершения террористической атаки по объектам, расположенным на территории России.

В 22:15 мск дежурные средства ПВО уничтожили дрон противника над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками регион.

14 августа в результате удара ВСУ серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом в Шебекино. В одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. В доме отключена подача газа, электричества и воды.

Ранее украинский дрон атаковал автобус в Шебекино.