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В поселке Курской области объявили обязательную эвакуацию

Врио губернатора Смирнов объявил обязательную эвакуацию Глушково Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию поселка Глушково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Региональным оперативным штабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал он.

По его словам, координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники центра «Патриот».

«Прошу всех следовать рекомендациям», — отметил Смирнов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в МЧС России сообщили, что в настоящее время в приграничных районах Курской области продолжается работа по временному отселению людей. Граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома, стараются обеспечить всем необходимым. Также стало известно, что более восьми тыс. жителей Курской области в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

Ранее на Украине рассказали о планах в отношении Курской области.

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