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ВОЗ отреагировала на массовое распространение обезьяньей оспы

ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы

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Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Об этом Reuters заявил глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что, по его мнению, происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет», — заявил Гебрейесус.

Он уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

До этого ВОЗ назвала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По последним данным ВОЗ, в мире подтверждено 77 264 случая заражения оспой обезьян, 36 летальных исходов, 109 стран подтвердили наличие заболевших.

В июле в Роспотребнадзоре сообщали о первом случае оспы обезьян в РФ.

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