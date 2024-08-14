«Самый добрый кондуктор» Петербурга рассказал об уголовном деле на избившего его соседа

«Самого доброго кондуктора» Санкт-Петербурга Виктора Лукьянова несколько раз избивал сосед за то, что пенсионер собирает и сдает алюминиевые банки. Пострадавший рассказал «Газете.Ru», что только после третьего нападения против мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях.

«Информацию [о возбуждении дела] подтверждаю. Статья об истязаниях. Делом занимается высокое МВД, Следственный комитет. Позавчера следователь меня допрашивал, домой приезжал, потому что у меня все болит: и спина, и голова, и грудь. Весь в гематомах, весь в шишках. За раздельный сбор мусора я вот так страдаю. Эти соседи как с цепи сорвались», — сказал он.

Лукьянов отметил, что правоохранители нашли нападавшего на даче и привезли к следователю, однако после допроса мужчину отпустили домой.

«Этого балбеса выдернули с дачи сегодня, полиция его нашла, приказала приехать в город, его два здоровых мужика покрепче него притащили. Сидел там, пока со мной следователь процессуальные вопросы решал. Я выходил от следователя, он [сосед] в коридоре сидел. Я прошел мимо, на него не глядел. А потом в конце коридора я уже поворачивал, чтобы выходить, искоса кинул на него взгляд. Он мне вслед смотрит преданными глазами такими, просящими. Я ушел, а то еще кинулся бы на меня в следственном комитете. [Потом] подъезжаю к дому, смотрю — под зонтиком сосед идет. Я пока ездил по рынкам, по аптекам и поликлиникам, смотрю — сосед домой возвращается. Я вокруг соседнего дома поехал, объехал, думаю, пусть идет. На остановке остановился, позвонил следователю, спрашиваю, не прибьет ли меня сосед, который домой идет. «Виктор Петрович, не бойтесь, он предупрежден — хоть волосок с вашей головы упадет, он получит по полной программе». И сосед сейчас потихонечку ходит там», — добавил Лукьянов.

Как рассказывал кондуктор ранее, впервые сосед его избил 13 апреля — причиной недовольства стали якобы появлявшиеся грязь и запах от алюминиевых банок, которые пенсионер собирает для дальнейшей сдачи. Затем сосед напал на Лукьянова 8 августа — тому пришлось защищаться перцовым баллончиком. На следующий день мужчина вновь избил пенсионера в отместку за самозащиту.

Около 10 лет назад Виктор Лукьянов стал известен как «самый добрый кондуктор» Санкт-Петербурга — он дарил пассажирам конфеты, а на Новый год развешивал в салоне транспорта украшения и наряжался в Деда Мороза.

Ранее пассажиры автобуса в Москве напали на 87-летнего пенсионера, чтобы «сдать его на Лубянку».