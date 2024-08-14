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ФСИН потратится на хрустальные погоны для генералов службы

МК: ФСИН закупит хрустальные генеральские погоны на почти полмиллиона рублей

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Wikimedia Commons

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала тендер на закупку сделанных из хрусталя генеральских погон на почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает издание »mk.ru».

«Десять комплектов — погоны для генерал-майора, 5 — для генерал-лейтенанта. Описание «лычек» дано достаточно подробное: высота 137 мм, ширина 51 мм, толщина 10 мм. Дизайн-макет полос на погонах предложено разработать подрядчику самостоятельно. Храниться сокровище должно в бархатной темно-синей упаковке», — сообщает издание.

Параметры погон в целом повторяют нормативы для формы одежды специальных служб России, в том числе ФСИН — однако должны быть выполнены из хрусталя. Издание уточняет, что среди всех заявок российских спецслужб на сайте госзакупок и органов пока только ФСИН решила заказать оригинальный сувенир.

До этого стало известно, что дело о хищении в «Патриоте» было возбуждено после выемки документов в парке.

Ранее сообщалось, что директор «Патриота» не признает вину в хищении.

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