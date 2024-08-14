ФСИН потратится на хрустальные погоны для генералов службы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала тендер на закупку сделанных из хрусталя генеральских погон на почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает издание »mk.ru».

«Десять комплектов — погоны для генерал-майора, 5 — для генерал-лейтенанта. Описание «лычек» дано достаточно подробное: высота 137 мм, ширина 51 мм, толщина 10 мм. Дизайн-макет полос на погонах предложено разработать подрядчику самостоятельно. Храниться сокровище должно в бархатной темно-синей упаковке», — сообщает издание.

Параметры погон в целом повторяют нормативы для формы одежды специальных служб России, в том числе ФСИН — однако должны быть выполнены из хрусталя. Издание уточняет, что среди всех заявок российских спецслужб на сайте госзакупок и органов пока только ФСИН решила заказать оригинальный сувенир.

До этого стало известно, что дело о хищении в «Патриоте» было возбуждено после выемки документов в парке.

Ранее сообщалось, что директор «Патриота» не признает вину в хищении.