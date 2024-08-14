Кличко сообщил о взрыве в кафе в Киеве

Предположительно граната взорвалась в кафе на Рейтарской улице в центральной части Киева, в Шевченковском районе. Об этом в социальных сетях заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«На Рейтарской улице в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место», — пишет Кличко.

Позднее мэр Киева добавил, что взорвавшаяся граната была учебной, и в результате взрыва никто не пострадал, разрушений также не было — только сильное задымление.

Учебные гранаты не обладают тем же эффектом, что и настоящее оружие — однако при неправильном обращении они могут нанести сравнительно сильные повреждения для рук пользователя из-за наличия внутри взрывчатки.

До этого во Львове мужчина, недавно мобилизованный в Вооруженные силы Украины, подорвал себя гранатой.

В социальных сетях утверждают, что у мужчины были значительные проблемы с психическим состоянием — несмотря на это, он был мобилизован около месяца назад и проходил подготовку на одном из местных полигонов во Львовской области.

Ранее депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ.