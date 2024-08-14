Совершивший четыре грабежа россиянин заявил, что находился под действием гипноза

Житель Курска совершил четыре разбойных нападения и объяснил это действием гипноза. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Согласно материалам дела, 35-летний Евгений Пикалов, похитивший денежные средства, действовал не в одиночку. Неустановленные лица предложили мужчине ограбить банк и микрофинансовые организации в обмен на погашение его кредитной задолженности, тот согласился и за два дня, 24 и 25 мая 2023 года, совершил четыре разбойных нападения.

Так, оказавшись в филиале банка, местный житель потребовал более 2 млн рублей, передав кассиру записку с угрозами. В этот момент грабитель поддерживал связь со своими кураторами через мессенджер, держа телефон на громкой связи.

«В этот же день Пикалов совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию, откуда скрылся с более 46 тыс. руб. На следующий день по указанию неустановленных лиц он приобрел игрушечный пистолет в магазине товаров для детей, держа его в руке, угрожал работникам еще двух микрофинансовых организаций, похитив у них более 78 тыс. руб», — говорится в сообщении.

Подсудимый отказался признать себя виновным и заявил, что совершил преступления, так как находился под психологическим воздействием разговаривавшей с ним по телефону женщины, которая владела техникой гипноза.

Однако, по мнению психиатра, законопослушный гражданин не может пойти на преступление, даже находясь в состоянии гипноза. В итоге Пикалову дали семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но Курский областной суд оставил его без изменения.

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