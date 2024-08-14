В Берлине полиция нагрянула в две фирмы, подозреваемые в нарушении санкций

Таможенники обыскали офисы двух фирм в столице Германии из-за подозрений в нарушении санкций Европейского союза (ЕС), введенных против РФ. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Проверки прошли в комплексе зданий, расположенных в округе Темпельхоф-Шенеберг в Берлине. Как выяснили журналисты, в находящиеся здесь компании нагрянули около 100 сотрудников правоохранительных органов.

В материале подчеркивается, что сейчас стражи порядка допрашивают работников организаций. При этом полученные в ходе обысков доказательства нарушения санкций планируется использовать в ходе судебного разбирательства, уточнили авторы статьи.

Местная радиостанция RBB, в свою очередь, рассказала, что обыски якобы коснулись российских логистических компаний. По данным СМИ, одна из них называется RusPost GmbH.

28 июля министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о существовании в ЕС «серьезной проблемы», связанной с нарушением антироссийских санкций. По ее словам, некоторые компании в странах региона продолжают экспортировать запрещенные товары в РФ и Белоруссию.

Ранее банк в США обязали выплатить крупный штраф за нарушение санкций против РФ.