Россия на данном этапе не собирается запрашивать проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

«Честно говоря, Украине стоит решать, созывать ли подобное заседание из-за тех потерь, которые они терпят в этой абсолютно безответственной и безумной операции», — заявил он.

До этого заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что всего на территорию Курской области зашли около 12 тысяч солдат ВСУ. Вместе с украинцами в российский регион вторглись иностранные наемники, говорящие на английском и французском языках.

По последним данным, ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ.

Как сообщили в ведомстве, общие потери противника в регионе составили до 2300 военнослужащих. Также были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортёра и 192 боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Курской области.