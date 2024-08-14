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Лже-силовик отправился в колонию на 3 года

Лже-ФСБшник Филиппов получил срок за посредничество при передаче взятки

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Владимир Филиппов, который незаконно представлялся сотрудником ФСБ, получил три года колонии за роль посредника при передаче взятки. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«По данным ФСБ, Филиппов договорился передать взятку в размере 30 миллионов рублей от жителя Ростовской области должностным лицам, в том числе представителям органов судебной власти. Он обещал взяткодателю помощь в назначении наименее сурового наказания за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»)», — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.

Уточняется, что Филиппов был задержан с поличным 19 сентября 2023 года — его взяли на моменте получения первой части взятки в размере 15 млн рублей.

До этого сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали по подозрению во взяточничестве начальника отдела Госавтоинспекции Аксайского района.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана наехал на полицейских на машине и получил срок.

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