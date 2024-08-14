Лже-силовик отправился в колонию на 3 года

Владимир Филиппов, который незаконно представлялся сотрудником ФСБ, получил три года колонии за роль посредника при передаче взятки. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«По данным ФСБ, Филиппов договорился передать взятку в размере 30 миллионов рублей от жителя Ростовской области должностным лицам, в том числе представителям органов судебной власти. Он обещал взяткодателю помощь в назначении наименее сурового наказания за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»)», — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.

Уточняется, что Филиппов был задержан с поличным 19 сентября 2023 года — его взяли на моменте получения первой части взятки в размере 15 млн рублей.

До этого сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали по подозрению во взяточничестве начальника отдела Госавтоинспекции Аксайского района.

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