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В МЧС опровергли информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

МЧС назвало фейком информацию о пропаже Ил-76 над Запорожской областью

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

В МЧС России заявили, что информация о том, что транспортный самолет Ил-76 пропал над Запорожской областью, является недостоверное. Об этом говорится в Telegram-аккаунте министерства.

«На украинских информационных ресурсах появился фейк о якобы пропаже самолета МЧС России над Запорожской областью», — сообщили там.

Там отметили, что авиация МЧС России не выполняет полеты в данном воздушном пространстве.

14 августа стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа на две модификации транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК напомнили, что на текущий момент перевозчики эксплуатируют более 100 самолетов Ил-76ТД и его модификаций. Эти самолеты были произведены в Ташкенте во времена СССР. В настоящее время ресурс этих воздушных суден уже подходит к концу, подчеркнули в корпорации.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ впервые в 2024 году получило улучшенные самолеты МиГ-31.

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