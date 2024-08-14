В МЧС опровергли информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

В МЧС России заявили, что информация о том, что транспортный самолет Ил-76 пропал над Запорожской областью, является недостоверное. Об этом говорится в Telegram-аккаунте министерства.

«На украинских информационных ресурсах появился фейк о якобы пропаже самолета МЧС России над Запорожской областью», — сообщили там.

Там отметили, что авиация МЧС России не выполняет полеты в данном воздушном пространстве.

14 августа стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа на две модификации транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК напомнили, что на текущий момент перевозчики эксплуатируют более 100 самолетов Ил-76ТД и его модификаций. Эти самолеты были произведены в Ташкенте во времена СССР. В настоящее время ресурс этих воздушных суден уже подходит к концу, подчеркнули в корпорации.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ впервые в 2024 году получило улучшенные самолеты МиГ-31.