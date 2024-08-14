Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА в Подмосковье

В Подмосковье на год раньше откроют движение по первому участку трассы ЮЛА

close
100%
Пресс-служба губернатора Московской области

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, эта дорога очень важна, так как Ленинский городской округ активно развивается, а к дороге примыкает большое количество жилых комплексов.

«Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», — сказал глава региона.

Он отметил, что на автодороге будет много и мостов, и инженерных сооружений. Воробьев уточнил, что сейчас ведется строительство моста через Москву-реку. При этом следующим сложным объектом станет тоннель и переход через федеральные трассы.

«Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и «Россети», и «Газпром» старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», — сказал губернатор.

Отмечается, что первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском округе планируется ввести с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Таким образом, время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.

Кроме того, переправа свяжет Лыткарино и Ленинский округ. По мосту добраться до противоположного берега можно будет всего за 10 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами