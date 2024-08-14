Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА в Подмосковье

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, эта дорога очень важна, так как Ленинский городской округ активно развивается, а к дороге примыкает большое количество жилых комплексов.

«Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», — сказал глава региона.

Он отметил, что на автодороге будет много и мостов, и инженерных сооружений. Воробьев уточнил, что сейчас ведется строительство моста через Москву-реку. При этом следующим сложным объектом станет тоннель и переход через федеральные трассы.

«Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и «Россети», и «Газпром» старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», — сказал губернатор.

Отмечается, что первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском округе планируется ввести с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Таким образом, время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.

Кроме того, переправа свяжет Лыткарино и Ленинский округ. По мосту добраться до противоположного берега можно будет всего за 10 минут.