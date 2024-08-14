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В Подмосковье мигрант проследил за девушкой от метро и напал на нее в подъезде

В Подмосковье задержали гражданина Узбекистана, домогавшегося местной жительницы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье мигрант попытался изнасиловать девушку, которую преследовал от метро до дома. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Преступление произошло утром 11 августа в поселке Ильинское-Усово. По данным источника, мужчина напал на 24-летнюю девушку, когда та зашла в подъезд дома на Архангельской улице. Он применил к своей жертве насилие и совершил некие действия сексуального характера.

Подозреваемого, которым оказался 28-летний безработный гражданин Узбекистана, задержали. Он отказался признать вину и заявил, что лишь пытался помочь девушке, которой якобы стало плохо, и поэтому последовал за ней.

Однако правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что иностранец стал преследовать местную жительницу еще в тот момент, когда та вышла из метро. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде мигрант попытался изнасиловать девушку и выбил ей зуб.

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