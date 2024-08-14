В Перми пьяный мужчина избил гулявшего с собакой подростка

В Свердловском районе Перми пьяный мужчина напал на подростка, гулявшего с собакой. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Нападение на несовершеннолетнего произошло 12 августа на территории ЖК «Авиатор». Вечером школьник выгуливал щенка сиба-ину и увидел во дворе автомобиль, в котором сидел взрослый мужчина. Тот распивал алкоголь и слушал громкую музыку, и, заметив внимание ребенка, стал его оскорблять. Подросток покрутил пальцем у виска, после чего владелец машины подбежал к мальчику и несколько раз ударил его по лицу.

Мать пострадавшего узнала обо всем, когда была на работе, но немедленно приехала к сыну и отвезла его в травмпункт, а затем в больницу. После осмотра, по словам женщины, ей не выдали никаких документов о состоянии ребенка. Затем родительница обратилась в полицию, но когда поняла, что возбуждать дело по ее заявлению никто не собирается, сама отправилась на поиски обидчика сына. Она уверена, что штрафа, который грозит мужчине за избиение ее ребенка, недостаточно и надеется на привлечение его к уголовной ответственности.

В краевом УМВД журналистам сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают нападавшего.

Ранее в Челябинске неизвестный напал на дворника с кулаками из-за лая его собаки.