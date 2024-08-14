Италия отказала Украине в возвращении 57 детей-сирот в возрасте от шести до 16 лет из-за опасной обстановки в стране. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.

Вернуть воспитанников детских домов потребовала Украина, при этом организация этого процесса была украинского консульства. Однако в дело вмешались местные попечители, а также представители ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев — основываясь на нежелании детей возвращаться на Украину.

При этом, в отношении 34 из 57 детей была запущена программа предоставления международной защиты.

Причиной отказа местной квестуры (управления полиции) города Бергамо стали риски для детей-сирот на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

До этого многодетный отец из Суджи шел под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти семью.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.