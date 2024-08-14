На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы гендиректора телерадиокомпании «Крым». Подробности приводит агентство «Укринформ».

Журналисты не называют имя обвиняемого, однако действующим главой телерадиокомпании является Вадим Первых.

На Украине его обвиняют в коллаборационизме, посягательстве на территориальную целостность страны и в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Незадолго до этого украинский суд заочно приговорил бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за его слова о детях.

11 июля украинский суд заочно приговорил подпольщика Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. В отношении мужчины на Украине открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Украинская сторона обвиняет его в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак.

Ранее на Украине заочно осудили главу ЛНР.