Экс-начальник вещевого управления МО РФ добивается пересмотра его ареста

Адвокаты бывшего начальника вещевого управления министерства обороны РФ Владимира Демчика, ставшего фигурантом дела о получении взятки, обжаловали его арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Демчика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказал источник агентства.

По информации журналистов, адвокаты попросили избрать их клиенту меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В суде подчеркнули, что на момент отправки в СИЗО экс-чиновник все еще находился в статусе подозреваемого.

Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны РФ до апреля 2018 года. Следствие считает, что весной 2017 года мужчина получил взятку в размере четырех млн рублей. Деньги передал генеральный директор одной из коммерческих организаций, который стремился заручиться поддержкой чиновника при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению государственных контрактов.

В результате с 2017 по 2018 годы данная фирма заключила с военным ведомством 26 контрактов на общую сумму свыше 574 млн рублей. На этом фоне Демчика задержали, а 2 августа 2024 года его арестовали.

Ранее у Демчика нашли участок площадью почти 700 квадратных метров и дорогие автомобили.