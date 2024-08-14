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Ракетную опасность в Курской области отменили спустя 16 минут

Смирнов: в Курской области отбой ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сигнал ракетной опасности в Курской области отменили спустя 16 минут с момента объявления. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 18:22 Смирнов в девятый раз за день сообщил о сигнале ракетной опасности. Он посоветовал местным жителей срочно отправиться в убежище и переждать там этот опасный период. Тем, кто был дома, врио главы региона посоветовал держаться подальше от окон.

В 18:36 сигнал был отменен, таким образом ракетная опасность была в регионе 16 минут.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал врио главы региона.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область.

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