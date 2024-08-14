Разработаны правила распределения бюджетных мест между олимпиадниками

Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по недопущению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», — сказано в сообщении.

Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.

До этого Минобрнауки России рекомендовало подведомственным вузам помочь студентам из пострадавших районов приграничных регионов. Там также уточнили, что университеты Курской и Белгородской областей уже стали заселять студентов в общежития в приоритетном порядке.

Ранее более трети россиян рассказали, что поступают в вузы ради мечты детства.