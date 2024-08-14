Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработаны правила распределения бюджетных мест между олимпиадниками

Минобрнауки вывело правила распределения бюджетных мест между олимпиадниками

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по недопущению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», — сказано в сообщении.

Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.

До этого Минобрнауки России рекомендовало подведомственным вузам помочь студентам из пострадавших районов приграничных регионов. Там также уточнили, что университеты Курской и Белгородской областей уже стали заселять студентов в общежития в приоритетном порядке.

Ранее более трети россиян рассказали, что поступают в вузы ради мечты детства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами